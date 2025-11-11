США усиливают давление на одного из союзников по НАТО из-за российских энергоносителей

Турция является третьим по величине покупателем российской нефти после Китая и Индии.

Соединенные Штаты призвали союзников по НАТО прекратить покупку российских энергоносителей, чтобы способствовать завершению войны в Украине. Об этом со ссылкой на Государственный департамент США сообщает Bloomberg.

Так, американцы усилили давление на Турцию. Именно отказ от покупки российских энергоносителей обсуждали во время встречи вице-президента США Джей Ди Венса и американского госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Отметим, что Турция - третий по величине покупатель российской нефти после Индии и Китая. Новые санкции со стороны США уже привели к тому, что турецкие НПЗ уменьшили объемы закупки российской нефти, впрочем страна не планирует полностью отказываться от импорта российского сырья.

Видео дня

Стоит также сказать, что РФ выступает крупнейшим поставщиком природного газа для Турции. Сегодня между странами ведутся переговоры о заключении долгосрочных контрактов, поскольку действующие соглашения завершаются в конце года.

Аналитики Bloomberg считают, что давление со стороны США может создать "потенциальные трудности" для Турции. В то же время, по их словам, Анкара находится в "хорошей позиции" благодаря диверсификации.

Российские энергоносители на мировом рынке

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна добилась от Соединенных Штатов исключения из санкций в отношении российских энергоносителей. Орбан подчеркнул, что такие шаги позволят "защитить снижение счетов за коммунальные услуги".

Также сообщалось, что в Австралии нашли лазейку, которая позволяет импортировать российскую нефть. Как отмечалось, в страну были переправлены миллионы тонн российской нефти через порт, частично принадлежащий австралийскому инвестиционному банку Macquarie Bank.

Вас также могут заинтересовать новости: