Мамулашвили считает, что контракты, где будут указаны строки службы, могут спасти ситуацию.

Служба в ВСУ по контракту, где четко будут указаны ее сроки, может частично решить проблему самовольного оставления части (СОЧ, далее СЗЧ).

Об этом в эфире Вечір.LIVE сказал командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили. По его словам, много людей уходят в СЗЧ и это связано не столько с мотивацией, но и с непрофессионализмом.

При этом он напомнил, что человек, который самовольно оставил воинскую часть, может вернуться к службе.

Видео дня

"У людей, которые ушли со службы, есть выбор - они могут вернуться, могут вернуться в ту же часть, где и были, а если были с чем то не согласны и не могли служить в конкретном подразделении, то могут перейти в другую часть и продолжить службу", - объяснил Мамулашвили.

Он считает, что служба по контракту может хотя бы частично решить проблему СЗЧ в Украине:

"Будут четкие границы и четкое время службы человека, который идет на войну. И это очень важно для профессиональных войск и для того, чтобы этих профессионалов и непрофессионалов, скажем так, привлечь к военной службе".

Проблема СЗЧ в Украине

Как сообщал УНИАН, за данными Офиса генерального прокурора, за последний год в Украине фиксируется стабильно большое количество случаев дезертирства и самовольного оставления части - совокупно около 17-18 тыс. случаев в месяц.

Начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий считает, что набор военных по контракту - это единственный правильный путь для пополнения рядов Сил обороны Украины.

По его словам, это сигнал, что государство начинает мыслить не мобилизацией, а профессиональной армией. Он подчеркивал, что люди будут понимать, сколько они будут служить, на каких условиях, на какую должность, где это все четко гарантируется.

Вас также могут заинтересовать новости: