Юмористка состояла в браке с 2017 года.

Украинская актриса и комикесса, бывшая участница проектов "Дизель студио" Яна Глущенко разводится с музыкальным продюсером Олегом Збаращуком.

"Никогда бы не могла подумать, что буду писать эти слова... но... Это уже, пожалуй, десятая попытка. Фух, ну погнали. Мы с Олегом больше не вместе - мы расстаемся. Ох, какие неприятные слова... Надо какое-то новое значение придумать", - написала она в своем Instagram-аккаунте.

Артистка подчеркнула, что они приняли это решение вместе, обошлось без ссор, измен и недоразумений. Она даже пошутила, что в следующем году Олег может претендовать на главную роль в шоу "Холостяк":

Видео дня

"Просто наконец-то двое взрослых друг друга услышали. Я бесконечно благодарна Олегу за то, что когда-то взял меня за руку - и девять лет не отпускал. За все те разнообразные эмоции, которые мы прожили за это время. Мы многое прошли, учились друг у друга, не слушались друг друга - но нам так было кайфово. Но пришло время отпустить и идти... Куда? Куда-то дальше. Во что-то хорошее, но уже не за руку".

Актриса поблагодарила мужа за сына Тамерлана, отметив, что они навсегда останутся родителями для общего ребенка. "Я всегда буду тебя любить - только уже другой любовью. P.S. Большая просьба: ничего не расспрашивать, не додумывать, не дописывать. Просто примите это как факт", - добавила она.

Збаращук также опубликовал на своей Instagram-странице сообщение о разводе. Он заверил, что в его душе остались только самые теплые воспоминания о девяти годах отношений:

"Мы искренне пытались уберечь нашу пару, но не получилось. Так бывает. Я очень хочу, чтобы ты была счастливой и всегда буду тебя любить своей любовью, о которой знаешь только ты".

Как известно, Глущенко и Забращук поженились 1 апреля 2017 года в Одессе. Уже в октябре актриса родила сына Тамерлана.

Вас также могут заинтересовать новости: