Почти полное доминирование одного бренда: названы самые популярные в Украине подержанные электромобили

Как среди импортируемых электрических авто, так и среди внутренних перепродаж доминирует Tesla.

Специалисты Институт исследований авторынка рассмотрели два связанных сегмента украинского авторынка, которые охватывают подержанные легковые электромобили - импорт и внутренние перепродажи. Выводы можно найти на сайте организации.

Импорт бывших в употреблении электромобилей

Сегмент свежепригнанных электромобилей в октябре показал рекордный результат - 7596 первых регистраций. Доля свежепригнанных машин среди электромобилей по итогам прошлого месяца составила 57,3% - это больше, чем продажи новых и внутренние перепродажи подержанных вместе взятые.

Безоговорочным лидером здесь является Tesla с показателем в 2110 регистраций. Сразу за ней идет KIA, показатель которой составляет всего 760. На третьей позиции расположился Nissan (754).

Видео дня

Среди моделей наибольшим спросом пользовался электрический кроссовер Tesla Model Y, показатели которого составили 904 регистрации. Средний возраст электромобилей, прибывших к нам в прошлом месяце, составил 4,6 года.

Внутренний рынок электромобилей

Ситуация на внутреннем рынке несколько спокойнее - здесь в октябре насчитали 3345 сделок, что составляет 25,2% рынка. Хотя Tesla лидирует и здесь, ее отрыв от второго номера (Nissan) не такой драматичный - 833 сделки против 592.

Среди моделей во внутренних перепродажах лидером остается Nissan Leaf (563). Специалисты объясняют это тем, что автомобиль легко купить и легко продать, а кроме того он дешевый в обслуживании. Средний возраст перепроданных в прошлом месяце электрокаров составил 6 лет.

Популярность электрокаров стремительно растет

Ажиотаж вокруг электрических авто объясняют возвращением НДС на импорт электромобилей с 2026 года.

Напомним, сейчас для машин с ДВС действуют ввозная пошлина 10%, акциз (в зависимости от топлива, объема двигателя и возраста), НДС 20% (от суммы стоимости, пошлины и акциза) и сбор в Пенсионный фонд 3-5% в зависимости от цены.

С 1 января 2019 года Верховная Рада отменила НДС и пошлину на растаможку электромобилей, а акциз уменьшила до 1 евро за кВт-ч. С 1 июля 2022 года при покупке электрокара не надо платить сбор в Пенсионный фонд.

Налоговые льготы на импорт электромобилей предлагали продлить, но правительство отклонило соответствующую поправку.

По словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, одобрениельгот на электромобили неуместно из-за войны и острой потребности нашей страны в деньгах. По его словам, в этом году потери из-за льготной растаможки достигнут 30 млрд гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: