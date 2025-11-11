'Дроны достают почти везде': военный рассказал о тактике РФ возле Боровой

Враг пытается остановить движение транспорта и эвакуацию.

Дроны российских оккупантов уже давно долетают до Боровой и пытаются перекрывать логистические пути.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал Евгений Жуков "Дисней", временно исполняющий обязанности командира отделения коммуникаций Третьей отдельной штурмовой бригады.

Отвечая на вопрос о якобы приближении российских оккупационных войск к Боровой, он отметил, что независимо от того, "насколько враг немного продвигается к Боровой или пытается это сделать, - они применяют дроны".

Видео дня

"И дроны уже давненько начинают долетать до Боровой и пытаются перекрывать логистические пути. Пытаются сделать все для того, чтобы транспорт, эвакуация - ничего не происходило", - сказал "Дисней".

Он подчеркнул, что медики не могут далеко доехать. "До дороги, которая идет наверх... Очень сложно ехать. Дроны достают уже почти везде", - подчеркнул военнослужащий.

Также на вопрос об использовании россиянами другой техники и вооружения, кроме беспилотников, Жуков отметил, что использование ими техники, по сути, в последний раз было почти год назад, зимой.

"Это был большой танкоцид. Когда мы уничтожили около 10 единиц техники... Танки, БМП и все на свете. После того механизированных штурмов не наблюдалось вообще", - сказал он.

"Дисней" добавил, что российские захватчики обычно используют мотоциклы и больше начали ходить малыми группами до пяти человек. "Пытаются пройти вглубь, пытаются просочиться мимо наших позиций. Найти какой-то промежуток, где их не увидят, и где они смогут прорваться немного вперед", - рассказал военнослужащий.

Харьковщина - главные новости с фронта

Как сообщалось, ранее Виктор Петрович, военнослужащий 77-й бригады Вооруженных сил Украины отметил, что на Купянском направлении враг может постоянно давить и не останавливаться.

Он пояснил, что сложность их отрезка фронта заключается в том, что они прижаты к реке Оскол, находятся южнее Купянска, ближе к Боровой и "выступление не очень большое".

Вас также могут заинтересовать новости: