Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 11 ноября, вырос на 4 копейки и составляет 42,19 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 48,90 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,59 гривны, а евро - по курсу 47,90 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривны. Курс евро при оплате картой 11 ноября вырос на 24 копейки и находится на уровне 49,02 гривны.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 11 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,96 гривны за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривна, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,54 гривны за один евро, то есть гривна потеряла 3 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 11 ноября, подорожал на 4 копейки и составляет 42,24 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,70 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 9 копеек и составляет 48,89 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,20 гривны за евро.

