Известная украинская рэперша и представительница нашей страны на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" Alyona Alyona попала в ДТП.

Об этом рассказала сама артистка в своем Instagram и поделилась подробностями аварии.

"Я делюсь с вами как своими успехами, так и неудачами. Должна была попасть на вокал, а попала в ДТП. Виновата я - совершила маленький наезд на дядю, который съезжая на второстепенную дорогу не быстро ехал. Но это моя проблема, что я не придерживалась дистанции. Немножко разбила ему стекло в фаре, почесали бампера друг другу, однако мы застрахованы и вызвали полицию, все оформили", - отметила Alyona Alyona.

К счастью, никто не пострадал, однако у рэперши забрали права. Поэтому она призвала всех не повторять ее ошибок и соблюдать правила дорожного движения.

"У меня забрали права, дали мне временные, будет суд - все, как надо. Поэтому соблюдайте правила безопасности и будьте внимательными на дорогах", - подчеркнула звезда.

