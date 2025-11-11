О дате возникновения города спорят уже не первое десятилетие.

Город Ровно находится в западной части Украины, на реке Устье. Существует много версий, кто основал город Ровно и почему он так называется. Разберемся в самых популярных версиях.

Как правильно называются жители Ровно и сам город - историческая справка

Прежде всего, надо понимать, как называются жители Ровно, чтобы не допускать ошибок. Есть целых три варианта:

ровенчане - наиболее распространенное слово;

- наиболее распространенное слово; ровенцы - литературная норма;

- литературная норма; ривненцы - термин с советских времен, но сейчас считается неправильным.

Кандидат исторических наук Иван Федык в комментарии УНИАН рассказал, почему город Ровно так называется. По его словам, в Речи Посполитой город называли "Рувно", "Ровне". Во времена Советского Союза сначала назывался "Ровно", а 11 июня 1991 года власти переименовали его в "Ровно". По мнению большинства историков, Ровно получило свое название, потому что находится на равнине, а рядом - холмистая местность.

Видео дня

Есть и другое мнение: некоторые считают, что название появилось из-за того, что имение было защищено рвом, и именно поэтому город называли "Ровне". Сейчас город Ровно на украинском языке имеет только одно правильное название - Ровно.

Кто основал город Ровно - какие есть теории

Федик говорит, что между историками есть очень серьезный конфликт вокруг даты основания Ровно. Краеведы Гурий Бухало, Иван Пащук и очень известный историк Николай Котляр считали, что начало истории города Ровно следует отсчитывать от 1283 года, поскольку в Краковском урочнике нашли документ о том, что именно в этом году у городища Рувне состоялась битва польских и литовских войск.

Эксперт видит проблему в том, что сам город в документе не упоминается, а есть упоминание только о городище. Поэтому возникали мысли, что эта битва между поляками и литовцами могла произойти на территории Польши или на границе Польши и Литвы, а не на Волыни. Котляр считал, что она состоялась на Волыни. Стоит отметить, что на территории города Ровно еще 35 тысяч лет назад было городище.

Если считать годом основания Ровно 1283 год, продолжает Федик, то его основателем был князь Волынского княжества Владимир Василькович. Но на сегодняшнее время большинство историков сомневаются, что 1283 год является годом основания Ровно.

Например, историки-краеведы Ольга Морозова и Николай Бендюк считают, что датой основания Ровно нужно считать 5 мая 1434 года, потому что именно под этой датой выпущена грамота князя литовского и русского Свидригайло, в которой четко указывается название "Ровно". Своей грамотой князь выдал привилегию на ряд имений на Волыни шляхтичу Иосифу Чусе. Среди этих имений был Басов Кут, возле которого стояло другое имение - Ровно.

Федик вспоминает о сведениях Морозовой, где имение Ровно славилось тем, что в нем был конный двор, которым владела местная шляхта. В 1461 году шляхтич Семен Несвицкий купил Ровно. Позже его жена Мария Ровенская построила в Ровно замок. И поэтому собственно XV век считают периодом развития города.

Интересно, что Ровно весной 1919 года дважды был объявлен столицей Украинской Народной Республики - впервые такой статус ему присвоила Директория, а второй раз - генерал-хорунжий Армии УНР Владимир Оскилко во время попытки государственного переворота. А в третий раз Ривное стало столицей Райхскомиссариата Украины, который во времена Второй Мировой войны основали нацисты после оккупации части нашей территории.

Каждый, кто интересуется историей родной страны, должен знать, чем славится Ровно. Главной достопримечательностью считается Музей янтаря, где хранится уникальная янтарная корона и вышитый "Кобзарь". Также город известен как центр с живописными парками, такими как "Лебединка", и зоопарком.

справка Иван Федык Доцент Кафедры исторического краеведения ЛНУ им.и Ивана Франко Иван Федык - кандидат исторических наук. Он член Союза краеведов Украины. Его научные интересы охватывают политическую историю Западной Украины в межвоенный период, политикум Второй Речи Посполитой, украинско-польские отношения в Галичине.

Вас также могут заинтересовать новости: