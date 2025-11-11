Однако, по словам Тодда Говарда, TES 6 сейчас - ежедневная работа в студии.

Глава Bethesda Тодд Говард подтвердил, что The Elder Scrolls 6 сейчас находится в активной разработке и является "ежедневной работой" студии. По его словам, команда полностью сосредоточена на проекте, и он находится в стадии постоянного производства.

В интервью GQ Говард признал, что перерыв между частями серии оказался слишком большим. С момента выхода Skyrim прошло уже 14 лет. Он отметил, что хотел взять паузу между играми, чтобы серия не стала конвейером, но теперь считает, что ожидание явно затянулось.

Разработчик также рассказал, что недавно прошёл трёхчасовой плейтест TES 6 с участием фанатов, собравших деньги для благотворительного фонда Make-A-Wish. По словам Говарда, команда и игроки оказались на одной волне в понимании того, каким должен быть новый Elder Scrolls.

При этом он подчеркнул, что до выхода игры ещё далеко, но намекнул на возможный формат релиза:

"Мне нравится просто объявлять игру и сразу выпускать её. Не говорю, что так и будет, но это мой идеальный сценарий".

Он добавил, что внезапный релиз Oblivion Remastered в этом году можно считать тестовым запуском такого подхода.

Ранее мы рассказывали, что сценарист Dragon Age: The Veilguard и Mass Effect теперь работает над квестами TES 6. Также Джон Домброу успел поработать над предстоящим эксклюзивом Sony Ghost of Yotei.

