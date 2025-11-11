Даже за период 2022-2024 года из армии сбежало меньше людей, чем за неполный 2025 год.

С 2022 года до конца 2024 года было возбуждено меньше дел по самовольному оставлению части (СВЧ) и дезертирству, чем за неполный 2025 год.

Как отмечается в ответе Офиса генерального прокурора на запрос NV, с января 2022 года до октября 2025 года в Украине открыли 255 тыс. дел по ССО и еще 56,2 тыс. - по дезертирству. В целом речь идет о 311 тыс. 327 уголовных производств.

Видео дня

В то же время только в течение января-октября этого года правоохранители зарегистрировали 162,5 тыс. дел по СЗЧ, в которых 9 тыс. человек получили сообщение о подозрении, а почти 7,7 тыс. производств были направлены в суд.

Кроме того, в течение 10 месяцев этого года было открыто еще почти 21,6 тыс. производств по статье о дезертирстве. В этой категории 318 человек получили подозрение, 195 дел дошли до суда.

"При этом с 2022 до конца 2024 года правоохранители открыли меньше дел по СЗЧ и дезертирству, чем за неполный 2025-й", - следует из данных.

Так, в 2024 году было зарегистрировано 67,8 тыс. производств по СЗЧ и 23,3 тыс. дел по дезертирству, в 2023-м - 17,6 тыс. и 7,8 тыс. соответственно, а в 2022-м - только 6,6 тыс. и 3,4 тыс.

Проблема СЗЧ в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Игорь Луценко, командир подразделений операторов беспилотных летательных аппаратов, основатель Центра поддержки аэроразведки заявил, что официально в октябре СЗВ осуществили 21 тыс. 602 военных, и это рекордное количество.

Луценко также подчеркнул, что эти цифры - только официальные, а на самом деле многие случаи СВЧ или дезертирства не регистрируются.

Позже он также высказал мнение, что в СВЧ идут преимущественно те военнослужащие, которые служат уже длительное время и которые только пришли в армию.

Также Максим Жорин, подполковник ВСУ, отметил, что "пожары" в вопросе СЗЧ уже слишком большие и нужно понять причины этого.

Вас также могут заинтересовать новости: