По словам дипломатов, правки в текст могут разрушить многолетний международный консенсус в поддержку Украины.

Администрация Дональда Трампа требует изменить ключевую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, посвященную ситуации на оккупированных территориях Украины, - убрав из нее упоминания о территориальной целостности государства и осуждение российской оккупации. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники.

Речь идет о ежегодной украинской резолюции "Состояние прав человека на временно оккупированных территориях Украины", которая традиционно подтверждает суверенитет Киева и документирует преступления российской оккупационной власти. В прошлом году документ поддержали 78 государств, включая США.

Теперь, по словам двух дипломатических источников, Вашингтон настаивает, чтобы вместо формулировок о "территориальной целостности" и "агрессии" в тексте появилось более нейтральное определение - "война в Украине".

Западные дипломаты предупреждают, что такой шаг может размыть последовательную ежегодную позицию ООН по вторжению России и сигнализировать Москве об ослаблении американской поддержки.

"Это еще один пример того, как Вашингтон отходит от ключевых интересов Украины на критическом дипломатическом этапе", - цитирует Kyiv Post одного из европейских дипломатов, - "Если эти формулировки исчезнут, это станет сигналом для Кремля, что США больше не возглавляют защиту международного порядка".

Голосование уже на носу

Третий комитет Генассамблеи, который занимается правами человека, рассмотрит документ в ближайшие недели. Европейские партнеры Украины сейчас лоббируют, чтобы Соединенные Штаты изменили позицию перед голосованием.

Для Киева ставки чрезвычайно высоки: резолюция не только осуждает российскую оккупацию, но и формирует правовую основу для будущих расследований в Международном уголовном суде.

Спор вокруг текста резолюции совпал с публикацией нового доклада Независимой международной комиссии ООН, которая подтвердила, что российские войска систематически совершают преступления против человечности - массовые убийства, депортации и насильственные переселения украинцев.

"Это не единичные инциденты. Это часть государственной политики, направленной на уничтожение украинской идентичности на оккупированных территориях", - заявил председатель Комиссии Эрик Мьозе.

Хотя представители США официально называют изменения "попыткой сделать документ более инклюзивным", союзники считают, что это лишь еще один шаг к "нормализации" российской оккупации.

"Речь идет не о словах. Речь идет о том, будет ли мир и дальше признавать оккупацию незаконной, или начнет относиться к ней как к факту жизни", - подчеркнул один из европейских дипломатов.

Позиция США по Украине - последние заявления

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что США "больше не тратят средства" на финансирование Украины, а наоборот начали получать средства за счет продажи оружия НАТО.

"Посмотрите на ущерб, который Россия и Украина причинили нам как стране. Мы потратили $350 млрд. Мы больше не тратим деньги. Теперь они платят нам через НАТО", - сказал Трамп.

