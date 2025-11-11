Эйсу Фрели было 74 года.

Наконец стала известна причина смерти основателя легендарной группы KISS Эйса Фрели, который умер в возрасте 74 лет.

Как сообщает People со ссылкой на заключение судебно-медицинского эксперта округа Моррис, музыкант погиб от травм головы, полученных в результате падения. Смерть признали несчастным случаем.

Ранее семья рокера сообщила, что он умер 16 октября в Морристоне, штат Нью-Джерси, после падения дома. Несколько недель перед этим артист находился на аппарате жизнеобеспечения из-за кровоизлияния в мозг.

Фрели, известный под псевдонимом "Spaceman", стал одним из основателей группы KISS в 1973 году и покинул коллектив в 1982-м. После этого он создал группу Frehley's Comet и начал успешную сольную карьеру - его дебютный альбом Ace Frehley (1978) стал платиновым, а Space Invader (2014) вошел в топ-10 Billboard 200, что сделало его единственным участником KISS с таким достижением.

Похороны состоялись в Бронксе, где родился музыкант. На церемонии присутствовали соучредители KISS Джин Симмонс, Пол Стэнли и Питер Крис. У Фрели остались жена Жанет Треротолу и дочь Моник.

