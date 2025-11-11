Повышение тарифов на электроэнергию для промышленности неуместно в условиях кризиса в экономике, - СМИ

Повышение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей может существенно ухудшить состояние украинской экономики. Эксперты отмечают, что вместо мер по уменьшению стоимости энергоресурсов государство продолжает повышать тарифы, что снижает конкурентоспособность украинских предприятий. Об этом говорится в аналитике GMK Center.

"Украинский энергетический и газодобывающий секторы работают в чрезвычайно сложных условиях из-за постоянных ракетно-пушечных атак. По оценкам Нацбанка, дефицит электроэнергии в IV квартале 2025 года может составить 4-6%, а в среднем за 2026 год - около 3%. Это уже повлияло на прогноз роста ВВП, который НБУ снизил до 1,9% в 2025 году и 2% в 2026-м", - указывает издание.

Эксперты считают, что повышение тарифов на передачу электроэнергии для промышленности в нынешних условиях является шагом в ложном направлении. Ведь в условиях постоянных атак и роста себестоимости производства государство должно сосредоточиться на поддержке бизнеса, а не на дополнительном фискальном давлении, указывают аналитики Центра.

"Для сравнения, Еврокомиссия в октябре 2025 года представила пакет мер для снижения цен на электроэнергию и поддержки промышленных потребителей. Украина пока не имеет подобной стратегии", - подчеркивает издание.

Как известно, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тариф НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии в 2026 году в размере 786,74 грн/МВт-ч (без НДС), что на 14,6% выше действующего тарифа. Кроме того, НКРЭКУ планирует увеличить тариф на диспетчеризацию на 11,3%, до 110,15 грн/МВт-ч.

В свою очередь, в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) призвали правительство и НКРЭКУ воздержаться от повышения тарифов, и провести международный аудит Укрэнерго, ведь расчеты, которые предоставила компания, содержат противоречия.