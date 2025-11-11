Больше всего за год подорожали яйца, подсолнечное масло и мясо.

Инфляция на потребительском рынке в октябре 2025 года, по сравнению с сентябрем, составила 0,9%. В годовом же измерении потребительская инфляция замедлилась до 10,9% (с 11,9% в сентябре), что стало самым низким показателем годовой инфляции с начала года, сообщила Государственная служба статистики.

В октябре, по сравнению с сентябрем, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,6%. Больше всего (на 11% и 10,4%) подорожали яйца и овощи. На 1-7% выросли цены на сало, продукты переработки зерновых, молоко, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры.

В то же время на 0,2-2,6% снизились цены на фрукты, сахар, рис и макаронные изделия. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,2%.

Видео дня

По сравнению с октябрем прошлого года цены на продукты питания выросли на 15,6%. Больше всего подорожали яйца (+41,9%), масло подсолнечное (+26%), мясо и мясопродукты (+25,2%), фрукты (+22,1%). Подешевели за год только овощи (-21,5%) и сахар (-6,6%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия за год выросли на 18,6%. Одежда и обувь подешевели на 6%.

Цены на транспорт за последний год выросли на 5,4% в основном из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 13,1%.

Услуги связи, по сравнению с октябрем 2024 года, подорожали на 16,4%, образовательные услуги - на 14,6%, ресторанов и гостиниц - на 14,7%. Несколько снизились (на 0,2%) цены услуг отдыха и культуры.

Потребительские цены в Украине

В течение следующих трех кварталов цены на овощи в Украине будут ниже, чем в прошлом году, сообщил Национальный банк в инфляционном отчете за октябрь 2025 года.

Замедление инфляции в ближайшие месяцы будет обеспечиваться прежде всего благодаря высокому предложению продовольствия. В частности, улучшена оценка урожаев в 2025 году для картофеля и других овощей.

По прогнозу НБУ, инфляция снизится до 9,2% в 2025 году, до 6,6% в 2026 году и до цели 5% в конце 2027 года.

Вас также могут заинтересовать новости: