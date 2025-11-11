Артистка призналась, что понимает девушек, которые ревнуют актеров к партнершам.

Бывшая "Холостячка", украинская певица Злата Огневич рассказала, как относится к ревности в отношениях с актерами.

В комментарии проекту "Тур звездами" артистка призналась, что новый "Холостяк" Тарас Цымбалюк, который является ее коллегой и другом, советовался с ней перед принятием решения об участии в романтическом реалити:

"Тарас спрашивал моего мнения о команде. Я все ему сказала честно. Все, что я думаю. А насчет девушек... Я не настолько его близкая подружка, как Наташа Денисенко, которая знает о Тарасе, по моему мнению, абсолютно все. Поэтому этот вопрос лучше задавать ей".

На вопрос, ревновали ли подруги Тараса когда-то к ней, потому что у них романтические сцены с поцелуями, Огневич сказала, что он о таком не рассказывал. В то же время она понимает, почему женщины могут ревновать.

"Я уверена стопроцентно, что женщина, которая рядом с ним будет, может ревновать, потому что это очень непросто. Не находясь в шоубизнесе, в нашей профессии, понять, почему так вот все происходит. Я бы ревновала, даже если бы у меня был муж певец", - призналась она.

Напомним, одно из свиданий Цымбалюка с участницами "Холостяка" прошло в театре, где девушки смотрели на то, как он целуется на сцене со Златой Огневич.

