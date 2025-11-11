В частности, враг оккупировал Катериновку (Донецкая область) и Новониколаевку (Запорожская область).

Российские оккупанты захватили два населенных пункта и имеют продвижение вблизи пяти, сообщил украинский мониторинговый проект DeepState. В частности, враг оккупировал Катериновку (Донецкая область) и Новониколаевку (Запорожская область).

Также в их Telegram отмечается, что захватчики продвинулись вблизи Александро-Калинового (Донецкая область), Луча (Донецкая область), Солодкого, Нового и Яблочного (Запорожская область).

Продвижение врага - что известно

Как сообщал УНИАН, в районе Бологовки на Харьковщине противник снова пересек государственную границу, а также продвинулся в Волчанске. Так, основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев рассказал, что вдоль части линии границы существует так называемая "буферная зона" - около 5 километров, где нет постоянного присутствия ни наших войск, ни противника, и именно этим активно пользуется РФ.

"Напомню, что в планах РФ есть замысел соединить группировки в Волчанске и Двуречной. Выше перечисленные действия могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям", - сказал Немичев.

При этом добавил, что если противнику не удастся взять Купянск, то он, скорее всего, переключит свои силы именно на это направление.

10 ноября аналитики отмечали, что враг продвинулся вблизи Среднего, Майского, Котлино (Донецкая обл.) и Красногорского (Запорожская обл.). Вблизи важного райцентра Гуляйполе россияне также имели продвижение вблизи населенных пунктов Злагода, Сладкое и Охотничье.

Кроме того, враг продвинулся вблизи населенного пункта Степная Новоселовка, что к востоку от Купянска в Харьковской области.

