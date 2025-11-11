В Киеве завтра серьезных осадков не ожидается.

Сейчас в Украине продолжается осенняя погода с дождями и туманами. Такая же ситуация будет наблюдаться и в среду, 12 ноября. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 12 ноября влажная погода будет преобладать практически повсеместно, однако дожди более ощутимы ожидаются в западных областях, на востоке Украины и в Крыму, а вечером в среду - также в Одесской области, Винницкой области и в Черкасской области.

"На остальной территории Украины или облачность, или морось", - уточнила Наталья Диденко.

Температура воздуха будет невысокой, в течение дня среды в большинстве областей Украины +6...+11 градусов, в Крыму, Приазовье, в Донецкой и Луганской областях +12...+16 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 12 ноября серьезных осадков не ожидается, но легкие осадки все же вероятны. "Температура воздуха и ночью, и днем будет примерно одинаковой, +6...+8 градусов", - спрогнозировала Наталка Диденко.

На сегодня в ряде областей Украины объявили І уровень опасности из-за осадков. Значительные дожди, по данным Укргидрометцентра, пройдут в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

