Синоптики Укргидрометцентра объявили на сегодня І уровень опасности.

На сегодня, 11 ноября, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ряде областей будут лить сильные дожди.

"11 ноября в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди", - говорится в прогнозе.

В указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода сегодня - прогноз на 11 ноября

11 ноября в Украине будет облачно. На западе страны пройдут небольшие дожди. На остальной территории ожидаются умеренные, а в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди.

Ночью и утром в западных областях и на Левобережье местами будет наблюдаться туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем повысится до +7°...+12°, на юге и востоке страны будет теплее, +11°...+16°.

На Киевщине сегодня также будет облачно. Прогнозируются умеренные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области +7°...+12°, а в Киеве термометры покажут более сдержанные +8°...+10°.

