Москве даже не надо дополнительно тратить деньги и вербовать шпионов.

РФ имеет доступ к отчетам инспекций МАГАТЭ, которые проверяют объекты энергетической инфраструктуры Украины. Это существенно облегчает врагу задачу нанесения ракетно-дроновых ударов по данным объектам. Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

"Инспекции МАГАТЭ, которые были на подстанциях Укрэнерго и определяли, насколько хорошо защищены эти объекты. Они все снимали, фотографировали, делали огромный отчет. А потом в МАГАТЭ россияне получили всю эту информацию", - сообщает Рябцев.

Враг имеет непосредственный доступ к отчетам организации из-за того, что в ней продолжает работать много выходцев из РФ, объясняет эксперт.

Видео дня

"Поскольку в руководящих органах МАГАТЭ до сих пор сидят россияне и имеют доступ ко всей информации, которая касается Украины, то компетентные органы в РФ знают все то, что знают инспекторы МАГАТЭ", - резюмирует Рябцев.

Удары по энергообъектам Украины - последние новости

Три региона Украины были под прицельными атаками российских оккупационных войск ночью и утром 11 ноября. Речь идет о Харьковской, Одесской и Донецкой областях.

В результате обесточивания, по всей Украине будут выключать свет в течение всех суток. В частности будут введены жесткие ограничения подачи света - 4 очереди отключения вместо 3,5 согласованных предварительно.

Добыча электроэнергии с помощью теплоэлектростанций (ТЭС) после массированных атак армии агрессора фактически прекращена по состоянию на начало недели, ведь большинство из них повреждены.

Эксперты отмечают, что такие объекты трудно защищать от обстрелов, поэтому основой для прохождения зимнего сезона для энергетики остаются 9 рабочих блоков АЭС. Дополнительно импортировать электроэнергию Украина может в пределах до 2,5 ГВт в час.

Вас также могут заинтересовать новости: