Владимир Шумко высказался об артистах.

Известный украинский юморист и актер Владимир Шумко высказался о Потапе и Иване Дорне.

Не секрет, что эти артисты живут за границей во время полномасштабной войны и неоднократно попадали в скандалы из-за своих неоднозначных высказываний. А еще дали большие интервью российскому интервьюеру Юрию Дудю. Юморист признался, что думает на эту тему.

"Думаю, не их тянет к Дудю, а наоборот, это Дудь ищет таких героев. Ему это нужно. И, вероятно, за такие интервью платят. Не просто так они туда идут", - отметил комик в интервью для РБК-Украина.

Шумко также ответил, могут ли Потап и Дорн вернуться когда-то снова в украинский шоу-бизнес.

"Я думаю, что эти артисты не рассчитывают вернуться в Украину. Но такая уж тенденция, мы все очень быстро забываем. И, честно, я не удивлюсь, если после окончания войны кто-то из них снова вернется на сцену, сделает какой-то "P-Factor" и снова будет в шоу-бизнесе", - добавил Владимир.

Напомним, ранее звезда "Женского квартала" Владимир Шумко обвинил лидера Kalush Orchestra в дерзости.

