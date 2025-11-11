Может быть затруднено движение транспорта.

В Киеве и Киевской области утром будет туман, видимость упадет до 200-500 метров. Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, речь идет о I-м уровне опасности, желтом.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и г. Киев. В ближайший час с сохранением утром 11 ноября туман, видимость 200-500 м", - отметили в Гидрометцентре.

Синоптики также отметили, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Видео дня

Погода в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что 11 ноября с юго-запада Европы в Украину придет циклон Niksala. Он принесет дожди и в ряде областей - похолодание.

Так, сегодня, 11 ноября, в Киеве в течение суток ожидается 7-9 градусов тепла. Будет пасмурно, почти весь день будет дождливо.

Сообщалось, что в Одессе 11 ноября ожидается значительный дождь. Спасатели предупредили о возможном подтоплении улиц, поэтому население просят быть бдительным.

Кроме того, в Харькове 11 ноября объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. До конца суток 11 ноября по городу ожидается значительный дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: