На вершине рейтинга – британская столица Лондон.

Столицу Великобритании Лондон в очередной раз раз признали лучшим городом мира.

К такому выводу пришли аналитики Resonance Consultancy, проанализировав 270 городов по всему миру.

"От культурных столиц до экономических гигантов – в нашем рейтинге "Лучшие города мира 2026" представлены 100 крупнейших городов мира в более чем 270 городах мира. Этот знаковый рейтинг, основанный на уникальном сочетании анализа данных и реального восприятия от Resonance Consultancy, выделяет самые влиятельные и экономически перспективные города мира, в которых приятно жить, быть туристом и инвестировать", – отмечают авторы рейтинга.

Видео дня

Почему Лондон – лучший город мира

Авторы исследования отмечают, что британская столица занимает первое место в рейтинге лучших городов мира уже 11-й год подряд. На этот раз Лондон занял первые места в трех из 34 подкатегорий (больше, чем любой другой город), в частности, лидируя в индексах процветания, привлекательности и удобства для жизни.

"Притягательная сила Лондона продолжает привлекать международную аудиторию – от студентов и предпринимателей до туристов и крупных корпораций. Уверенное восстановление города после пандемии отражается в высоких расходах иностранных туристов, которые в 2024 году достигли почти 22 миллиардов долларов (по сравнению с 17,4 миллиардами долларов в 2023 году) и обеспечили Лондону третье место в мире по этому показателю, опередив такие направления, как Нью-Йорк и Дубай", – говорится в результатах исследования.

При этом лондонские аэропорты занимают первое место в рейтинге 100 лучших городов.

Тем временем, всплеск интереса к городу со стороны богатых американцев, недовольных нынешней политической ситуацией в стране, стимулирует развитие рынка элитной недвижимости, отмечают аналитики.

Кроме того, в настоящее время предпринимаются усилия по улучшению связи между различными достопримечательностями города: местная сеть метрополитена значительно улучшилась в последние годы, в частности, благодаря расширению революционной линии Elizabeth, которая напрямую соединяет Рединг, Хитроу, Эбби Вуд и Шенфилд через центр Лондона. В то же время станция Bond Street, открытая в 2022 году, еще больше усилила яркое очарование Вест-Энда.

Также ключевым фактором роста Лондона остается организация пространства, например, долгожданная надземная зеленая зона Camden Highline длиной более 1,5 км, открытие которой запланировано на 2027 год.

"Лондон – город постоянного обновления. Именно эта замечательная приверженность постоянному росту позволила нам сохранить титул лучшего города мира. В 2025 году мы запустили 10-летний план развития столицы и отпраздновали ряд побед: рекордные масштабы лондонских проектов, выходящие на мировой уровень, рост числа посетителей и почти 10 миллиардов фунтов стерлингов (около 13,13 миллиардов долларов – ред. ) запланированных инвестиций в нашу экономику впечатлений в течение следующего десятилетия", – отметила генеральный директор London & Partners Лора Ситрон.

Изменения в десятке лучших городов мира

Четверга лидеров в рейтинге лучших городов мира на 2026 год не изменилась по сравнению с прошлым годом – Нью-Йорк, Париж и Токио сохранили свои позиции.

А вот Сингапур опустился с пятого на шестое место, пропустив вперед испанскую столицу Мадрид, годом ранее занимающую седьмое место. Итальянская столица Рим при этом опустилась с шестой на седьмую строчку.

Также в этом году в десятку ворвался Дубай, заняв восьмое место, тогда как Сидней вылетел с десятого места. Берлин остался на девятом месте, а Барселона опустилась с восьмой на десятую строчку.

10 лучших городов мира на 2026 год

Лондон (Великобритания). Нью-Йорк (США). Париж (Франция). Токио (Япония). Мадрид (Испания). Сингапур Рим (Италия). Дубай (ОАЭ). Берлин (Германия). Барселона (Испания).

Другие новости Лондона

Как сообщал УНИАН, ранее в этом году Лондон также возглавил рейтинг самых гламурных городов мира.

Кроме того, столица Великобритании попала в пятерку самых популярных туристических направлений мира в 2025 году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.