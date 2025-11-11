Продать доллар можно в среднем по курсу 41,70 грн, евро - 48,20 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 11 ноября, подорожал на 4 копейки и составляет 42,24 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,70 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 9 копеек и составляет 48,89 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,20 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,11 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,02 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,88 грн/евро, а курс продажи - 48,73 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 11 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,96 гривны за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,54 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

Экономист Олег Пендзин считает, что курс доллара в течение этой недели будет повышаться, и на наличном рынке может дойти в среднем до 42,5 грн/доллар в продаже. Курс покупки наличных будет держаться около 42 грн/доллар. Курс наличного евро будет коррелировать со стоимостью доллара, соотношение между ними останется в пределах 1,15-1,16 доллара за евро. Это означает, что евровалюта будет стоить в продаже не выше 48,9-49,30 грн/евро, курс покупки будет ниже на 50-60 коп.

Вас также могут заинтересовать новости: