Какие овощи нужно варить, опуская их в кипяток, а какие лучше начинать с холодной воды - сейчас и узнаем.

Есть несколько простых, казалось бы, элементарных кулинарных вопросов, ответы на которые люди каждый раз пытаются найти в интернете. К примеру, "как варить картошку". Кажется, что тут все очевидно: варишь и все. Но как именно? Класть картошку в уже кипящую воду или в холодную?

Шеф-повар и владелица ресторана Maricel’s Kitchen Марисель Джентиле объяснила изданию The Takeout: "Начинайте готовить крахмалистые овощи, такие как картофель, в холодной воде, чтобы они равномерно сварились". Крахмалистые овощи начинают готовиться в тот момент, когда попадают в горячую воду. Если бросить их в кипяток, внешняя часть сварится раньше, чем тепло дойдет до середины, и получится мягкая, расплывшаяся снаружи и недоваренная внутри картошка.

Кроме того, приготовление картофеля при более низких температурах укрепляет структуру пектина, благодаря чему клубни сохраняют приятную текстуру. Этот способ с "холодным стартом" рекомендуется даже при проваривании картофеля (parboiling), хотя оно обычно подразумевает более короткое время готовки.

Другие плотные корнеплоды — например, морковь или пастернак — тоже стоит варить, начиная с холодной воды. Но есть и исключения. "Зеленые овощи — брокколи, горох, фасоль — нужно опускать в кипящую воду, чтобы сохранить их яркий цвет и хрустящую, но мягкую текстуру", — говорит Джентиле.

Что делать, если вы готовите разные овощи в одной кастрюле

А что, если вы варите смесь разных овощей — например, для супа. "Добавляйте их по степени плотности. Сначала картошку, потом морковь, а мягкую зелень — в конце", — объясняет шеф-повар.

При этом важно учитывать, что "мягкая зелень" — не то же самое, что, например, жесткие листья капусты кейл или коллард. Такие овощи нужно варить до часа, поэтому их стоит добавлять заранее, чтобы они успели приготовиться.

Многие повара начинают с легкой обжарки — например, тыквы, моркови или сельдерея. Это добавляет блюду насыщенный вкус благодаря реакции Майяра. Но если потом варить овощи слишком долго, они превратятся в кашу. Лучше сделать так: обжарить овощи до золотистого цвета, вынуть их, а ближе к концу варки добавить обратно.

Чтобы суп получился ароматнее, используйте готовый бульон или хороший овощной отвар — не стоит рассчитывать, что одни лишь варёные овощи дадут насыщенный вкус. Конечно, если вы просто хотите быстрый домашний ужин, можно не усложнять. Но чуть больше внимания к деталям — и обычный суп превращается в действительно вкусное блюдо.

Другие полезные лайфхаки на кухне

