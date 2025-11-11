В "Укрэнерго" добавили, что из-за российских обстрелов до конца суток количество очередей отключения увеличили до 4 вместо 3,5, анонсированных ранее.

Россия атаковала энергетические объекты в трех областях Украины, в результате чего есть обесточенные потребители, сообщает Минэнерго.

Как отметили в ведомстве, враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Одесской и Донецкой областей. "На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы", - отметили в энергетическом ведомстве.

В Минэнерго также напомнили, что 11 ноября в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут поочередно отключать электроэнергию. Промышленность и бизнес тоже должны до конца суток ограничить потребление электроэнергии до определенного уровня.

В энергетическом ведомстве добавили, что об изменении в графике отключений можно узнать на сайте соответствующего облэнерго.

Как добавили в "Укрэнерго", из-за российских обстрелов до конца суток в Украине будут действовать до 4 очередей отключений вместо 3,5, анонсированных ранее.

В компании отмечают, что сегодня по состоянию на 9:30 потребление электроэнергии в Украине было на 2,6% выше, чем в это же время в понедельник.

"Причина - облачная погода с дождем в большинстве регионов Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети", - объясняют там.

В "Укрэнерго" добавили, что из-за сильного дождя и порывов ветра на утро 11 ноября 16 населенных пунктов в Кировоградской области были полностью или частично обесточены.

"Питание всех обесточенных потребителей ожидается до конца текущих суток", - ожидают в компании.

Атаки РФ на украинскую энергетику

Россия осенью усилила атаки на украинскую энергосистему. 10 ноября враг в очередной раз ударил по энергообъектам, что привело к их повреждению в нескольких областях.

Из-за российских атак на подстанции снизилось производство электроэнергии на двух атомных станциях - Ровенской и Хмельницкой. При этом худшая ситуация со светом, по состоянию на 10 ноября, наблюдалась на Полтавщине и Харьковщине. Ведь туда сложно передавать необходимый объем электроэнергии из-за последствий вражеских атак по энергоинфраструктуре.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев ожидает, что в ближайшие недели объем отключений может сократиться до двух очередей при условии отсутствия новых обстрелов.

