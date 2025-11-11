'Украинская команда' передала партию зарядных станций полку 'Ахиллес' для бесперебойной работы дронов, - Артур Палатный

"Украинская команда" передала большую партию мощных зарядных станций 429 отдельному полку беспилотных систем "Ахиллес", чтобы обеспечить бесперебойную работу дронов на передовой. Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Передали очередную партию мощных зарядных станций с дополнительными батареями отдельному полку беспилотных систем "Ахиллес". Этот полк входит в ТОП-5 лучших подразделений СБС. Его бойцы с начала вторжения бились за Киев и Харьков, Купянск и Бахмут, Соледар и Часов Яр. А сейчас держат оборону в Харьковской области", – написал Артур Палатный.

Руководитель волонтерского штаба отметил, что эти зарядные станции должны обеспечить бесперебойную работу дронов на передовой.

"Каждая третья уничтоженная вражеская цель – это работа Сил беспилотных систем. Поэтому важно, чтобы батареи их дронов были всегда заряжены. Уверен, благодаря этим мощным зарядным станциям наши защитники смогут еще эффективнее уничтожать врага", - подчеркнул Палатный.

Бойцы "Ахиллеса" поблагодарили "Украинскую команду" за "беспрецедентную помощь во время полномасштабной войны".

Ранее "Украинская команда" передала зарядные станции Третьему армейскому корпусу, батальону "Свобода" бригады "Рубеж" НГУ, спецподразделению "Артан" ГУР и другим воинским подразделениям.