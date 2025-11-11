Кристина Ненно советует заменить старые резинки на всех окнах дома.

Для того, чтобы сохранить тепло в доме, нужно металлопластиковые окна перевести в "зимний режим", а ковры убрать. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала эксперт по ЖКХ Кристина Ненно.

По ее словам, нужно перевести окна в "зимний режим", с помощью отвертки или ключа. Это можно сделать самостоятельно, или вызвать соответствующего специалиста, который быстро проведет соответствующие работы.

Также, говорит эксперт, стоит проверить резинку на окнах, потому что они обычно старые, со временем портятся, в частности от высоких температур трескаются и тому подобное. Ненно утверждает, что замена резинки на всех окнах дома будет стоить до 1 тыс. гривен. Однако, если нет возможности сейчас тратить деньги, можно закрыть стык между окном и стенкой какой-то "тряпкой", скрученной в валик.

"Важно, чтобы батареи не были заслонены шторами и мебелью. Несущественно, но может помочь светоотражающая фольга на стене позади батареи. Днем шторы должны быть открыты, чтобы впустить теплый воздух, ночью - закрыты...", - подчеркнула Ненно.

Она также не советует вешать ковры на стены в квартирах, где есть влага и вероятность грибка. Также стоит уплотнять входные двери, чтобы не было сквозняков.

Отключение света в Украине - как действовать

Напомним, из-за обстрелов по украинской энергетике, которые наносит оккупационная армия РФ, графики отключений света становятся все более строгими. Поэтому украинцы активно покупают зарядные станции и генераторы.

Специалист по монтажу и наладке электроприборов Игорь Клинов рассказал, что самые популярные в Украине два типа генераторов - бензиновые и дизельные. Плюсом первого является то, что бензин не замерзает на морозе. Также важный показатель для генератора - чистая синусоида, если синусоида нечистая, то определенная техника от такого генератора не будет работать, например, котел или стиральная машина. Специалист рассказал и о других нюансах выбора качественной техники для дома.

