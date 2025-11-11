Тина Кароль снялась в рождественской комедии 'Стражи Рождества' и записала саундтрек к фильму: уже с 13 ноября в кино

Саундтрек как нельзя лучше передает атмосферу и динамику ленты, погружая в рождественское настроение и даря ощущение праздника.

Тина Кароль появится в фильме "Стражи Рождества", который зрители смогут увидеть уже с 13 ноября во всех кинотеатрах страны. Певица записала саундтрек к фильму - сингл "Огоньки", релиз которого состоится на всех стриминговых платформах в день кинопремьеры.

Тина снялась в финальной, самой массовой сцене ленты с рождественской ярмаркой, в которой было задействовано около 250 человек. Чтобы создать полноценную атмосферу праздника, искусственно заснежили территорию в 1 гектар. Создатели отмечают, что запись сцены с песней на площадке длилась 6 часов, для чего все актеры на площадке выучили специальный танец.

"Стражи Рождества" - фильм, который возвращает веру в чудо, вдохновляет, и напоминает всем, как важно быть рядом с родными, особенно в такие темные времена. Поддерживаем друг друга, умножаем добро с верой в сердце! Надеюсь, что мое появление в ленте, а также санудтрек к ней, добавят позитива и настроения накануне любимого Рождества", - прокомментировала Тина Кароль.

Официальный саундтрек "Огоньки" к фильму "Стражи Рождества" от Тины Кароль лучше передает атмосферу и динамику фильма, погружая в рождественское настроение и даря ощущение праздника.

"Тина Кароль - визитная карточка нашего фильма. Уверены, что ее появление не оставит равнодушным никого, ведь она, без преувеличения, любимая артистка миллионов украинцев. Не передать словами, какой заряд позитива мы получили во время съемок, поэтому уже очень мечтаем о встрече со зрителями на больших экранах", - резюмировала Татьяна Шулика, соавтор и продюсер "Стражей Рождества".

По сюжету фильма, накануне Рождества трое легендарных волшебников - Святой Николай (Иван Блиндар), Санта Клаус (Михаил Кукуюк) и древний Дух Зимы (Станислав Боклан) - встречаются, чтобы решить, кто из них должен заниматься праздником в Украине. Но случайное желание маленькой девочки Веры (Арина Трегуб) стирает Рождество из памяти людей. Вместе с этим днем исчезают и магические силы героев. Теперь они должны объединить усилия, чтобы вернуть людям веру в чудо - и сам праздник.

