MamaRika рассказала подробности своего состояния.

Популярная украинская певица MamaRika, которая недавно рассказывала о сложном периоде в жизни, нуждается в срочной операции.

Об этом призналась сама артистка в Instagram. По ее словам, возникли проблемы с женским здоровьем, которые можно решить хирургическим путем.

"Как вы знаете, у меня сейчас немного ухудшились моменты по здоровью. Говорю как есть, по женскому. У меня серьезные нюансы. Я проигнорировала эти симптомы, когда неделю назад меня уже конкретно порвало. Вы писали: "Отдохни-отдохни". Конечно, я не отдохнула, продолжила ездить дальше на концерты и довела себя до крайности. Мне в срочном порядке делают операцию", - подчеркнула MamaRika.

Исполнительница хитов "Не ходи" и "Одне питання" сообщила о переносе ближайших концертов и обратилась к поклонникам с такими словами:

"К сожалению, я вынуждена последние четыре концерта из тура перенести на весну. Мне очень жаль, я хотела встретиться, но сейчас я должна уделить время себе. Операция несложная, поэтому планирую через неделю быть уже огурчиком. Не волнуйтесь".

Напомним, ранее Мурик из Green Grey пожаловался на проблемы со здоровьем. По его словам, нужна срочная операция.

