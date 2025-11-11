Рассказываем, в какие страны можно было ездить в СССР, и кто входил в число "избранных", кого выпускали за пределы "железного занавеса".

Можно ли было выезжать за границу в СССР? Такие путешествия в Союзе были чем-то из области фантастики. Попасть туда, конечно, было можно - но далеко не всем. Да и что делать примерному советскому гражданину на враждебной капиталистической территории? О том, почему были закрыты границы и как наказывали тех, кто "предал" советскую Родину - рассказываем далее.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие вещи ценились в СССР, но все стеснялись их покупать.

Могли ли граждане СССР путешествовать

Советские граждане могли путешествовать. Если говорить о том, был ли разрешен туризм в СССР, то туристом мог стать каждый, кто решил исследовать необъятные просторы Союза.

Видео дня

Куда ездили отдыхать в СССР обычно? Чаще всего отдых советских граждан ограничивался дачей, поездкой к родственникам или соседней деревней. Тем, кому удавалось "вырвать" путевку в Сочи или Анапу, были доступны морские пляжи, кто-то даже отправлялся в Кавказские и Крымские горы, Карпаты и на Байкал. Большинство ездили "дикарями" - пешком в походы, на велосипеде или по железной дороге. Поездки в крупные города Союза, такие как Москва, Ленинград, для большинства граждан были настоящим приключением.

Но вот о том, разрешалось ли советским гражданам выезжать за границу - не то, что говорить, а даже думать было не принято. Зарубежный туризм в СССР, как таковой, не существовал. Причем, за границу перестали выпускать почти сразу после Октябрьской революции 1917-го, и с каждым годом запрет на выезд становился все строже.

С 1934 года бегство за границу считалось изменой Родине, а в 1935 году Сталин ввел смертную казнь за нелегальное пересечение границы Советского Союза. Наказание предусматривали не только для "преступника", но и для его родственников.

Причин, почему в СССР нельзя было выезжать за границу, было несколько, и все они были основаны на страхе:

боялись, что советские граждане расскажут, что не все в Союзе хорошо, и картинка "прекрасной советской жизни" рухнет как карточный домик;

боялись, что советским гражданам понравится жить в "загнивающем капитализме", и они не вернутся;

боялись, что начнется массовая эмиграция из Союза, что означало потерю дешевой рабсилы.

Поэтому в СССР искусственно создавали условия, чтобы гражданин не мог выехать из страны. Если же очень хотел, то ему нужно было пройти, как говорят, "несколько кругов ада":

получить разрешение начальства - руководитель предприятия должен был выдать письменное согласие и положительную характеристику;

получить одобрение профкома и политкома - без "благодарности" в виде взятки это сделать было почти невозможно;

собрать документы и подать в ОВИР (Отдел виз и регистрации) - все справки, разрешения, паспорт, характеристику и объяснение, зачем тебе понадобилось ехать в страну "загнивающего Запада";

пройти проверку КГБ - там проверяли все, начиная от места работы до сплетен по месту жительства.

Рассмотрение занимало месяцы: минимум 45 дней - для выезда за границу и 30 дней - для поездок по СССР. Не факт, что после этого человек мог выехать, а того, кто так и не получил это разрешение, называли "отказниками". Тем же счастливчикам, кто прошел проверку КГБ, присылали по почте загранпаспорт - иди утверждай в ОВИРе и заплати за него 105 рублей.

Работников военной, космической и оборонной отрасли за границу не выпускали ни под каким предлогом: при приеме на работу они даже подписывали обязательство о невыезде.

Выезд за границу в СССР для "избранных" - кого выпускали

Тех, кого выпускали за границу из Союза - в так называемые загранкомандировки, можно перечислить на пальцах:

дипломатов;

сотрудников разведки;

высокопоставленных членов партии;

ученых;

деятелей культуры и спорта.

Причем, у спортсменов и деятелей культуры тоже с выездом частенько могли быть проблемы.

Кроме этого, на работу за границу могли выезжать также:

строители заводов и предприятий по линии Госкомитета по внешнеэкономическим связям;

рыбаки для добычи рыбы (их отправляли на полгода);

гражданские летчики;

сотрудники Министерства внешней торговли.

Все они также собирали целую папку документов: анкету, характеристики с рекомендациями, которые утверждал партком и согласовывали вышестоящие органы. К документам добавляли письмо - там указывалась цель и сроки поездки, кто оплачивает командировку. Также требовались справка о здоровье и так называемая "объективка" - подробная информация о биографии и месте работы.

За границу отправляли только проверенных (!) сотрудников: со стажем, знанием языка и без "запятнанного" прошлого. Перед выездом вызывали на парткомиссию и часто на собеседование в ЦК КПСС, где задавали вопросы о стране, куда ехал человек, а также выдавали инструкцию - как вести себя, чтобы не опозорить Родину.

Но даже за рубежом за советскими гражданами следили: они проживали в определенных местах, общались лишь с определенным кругом людей. Обо всех "подозрительных" телодвижениях сразу же докладывали "туда".

1991-й - переломный год, когда в СССР разрешили выезд за границу. Тогда Горбачев подписал закон, который регулировал выезд граждан из Союза и их въезд обратно. После этого "железный занавес" рухнул.

Вас также могут заинтересовать новости: