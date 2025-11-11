Она посоветовала родителям заменить вопрос о том, как прошел их день в школе, на более содержательные, которые разговорят даже молчаливых детей.

Чтобы вырастить успешных и психологически сильных детей, родителям лучше перестать спрашивать у своих отпрысков, как прошел их день школе, вместо этого лучше задать другие вопросы.

Как пишет CNBC, часто родители жалуются, что их дети совершенно ничего не рассказывают о своем дне. Психотерапевт Эми Морин рассказала, что эта жалоба самая распространенная среди родителей. "Они надеются заглянуть в мир своего ребенка. Но вопрос: "Как прошел день в школе?" обычно приводит к односложному ответу", - объяснила специалист.

Она призвала родителей задавать вдумчивые вопросы и побуждать своих детей к содержательным разговорам.

"Размышляя о своем опыте, дети развивают такие навыки, как эмоциональная осознанность, решение проблем и эмпатия, а также развивают установку на рост", - подчеркнула психотерапевт.

Вот 7 вопросов, которые ведут к продуктивным разговорам и помогают детям стать психологически сильнее:

1. "Что было лучшим в твоем дне?"

Этот вопрос побуждает детей искать позитивные моменты в своем мозге. Детям, которые не любят школу или склонны зацикливаться на неудачах, ответ на этот вопрос поможет развить оптимизм и благодарность, которые являются защитными факторами для психического здоровья.

Сформулируйте вопрос, опираясь на собственный опыт, например: "Лучшей частью моего дня была прогулка во время обеденного перерыва. А у тебя?" Именно после этого ваш ребенок может поделиться своим ярким опытом за день.

2. "Какой ошибке ты научился сегодня?"

Этот вопрос нормализует ошибки и поощряет здоровый риск. Открытый разговор об ошибках уменьшает чувство стыда и помогает детям видеть в них возможности для роста.

Спросите с тоном любопытства, а не осуждения: "Случилось ли сегодня что-то, что ты бы сделал по-другому в следующий раз?" Это может побудить ребенка сказать: "Я забыл книгу в библиотеке, поэтому я возьму ее сегодня вечером, чтобы не забыть".

3. "Кем ты гордился сегодня?"

Это работает, потому что переключает внимание ребенка на других и развивает эмпатию. Вы также узнаете больше об отношениях вашего ребенка в школе и его ценностях.

Сформулируйте вопрос более конкретно, например: "Видел ли ты, чтобы кто-то сегодня очень старался?" Ребенок может рассказать о своем храбром друге или похвалить себя: "Моя подруга забыла свой перекус, поэтому я поделился своим".

4. "Что могло бы сделать сегодняшний день лучше?"

Этот вопрос помогает детям распознать такие чувства, как разочарование и фрустрация, не зацикливаясь на них. Он естественным образом открывает путь к решению проблем и планированию.

Можно спросить в игровой форме, например: "Если бы у тебя была волшебная палочка, чтобы что-то изменить сегодня, что бы это было?" Это может привести к творческим идеям у детей.

5. "Кому ты сегодня помог?"

С помощью таких вопросов вы можете побудить детей к просоциальному поведению. Если вы регулярно спрашиваете, дети начинают искать возможности помочь, и добрые дела становятся их второй натурой.

Спрашивайте о небольших проявлениях вклада: "Как ты помог сегодня?" Они могут вспомнить что-то простое, например, "Я помогал учителю раздавать тетради".

6. "Что было самым интересным, что ты узнал сегодня?"

Это подчеркивает любопытство, а не успеваемость. Проявление интереса к самому процессу обучения стимулирует непрерывное обучение.

Поощряйте детей рассказывать о том, что они узнали, помимо своих предметов. Они могут поделиться забавным фактом, например, "Я узнал, что мой учитель умеет играть на скрипке". Проявляйте интерес и задавайте уточняющие вопросы, чтобы поддержать разговор.

7. "Что бы ты хотел попробовать нового?"

Это побуждает детей выйти за рамки своей зоны комфорта и поощряет смелость. Им не обязательно быть хорошими специалистами, чтобы попробовать что-то новое — это опыт обучения.

Если ваш ребенок не решается попробовать что-то новое, поощрите его к эксперименту, спросив: "Есть ли какое-нибудь занятие, которое тебе интересно попробовать хотя бы раз?" Он с большей вероятностью захочет попробовать, если будет знать, что ему не придется заниматься этим всю жизнь.

Ранее лайф-коуч Скотт Маутц рассказывал, что родители должны помочь своим детям стать ментально сильнее.

Он отметил, что родители должны помочь своим детям стать уверенными, стойкими, позитивно настроенными в решении проблем. Для этого необходимо развивать их умственную силу этими шестью способами.

