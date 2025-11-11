Виталий Зайченко прогнозирует уменьшение объема ограничений для потребителей в ближайшее время.

В декабре 2025 года ЕС увеличит максимальный объем экспорта электроэнергии в Украину с 2100 до 2300 МВТ в месяц, заявил на пресс-конференции председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"На следующий месяц уже достигнута договоренность с европейскими системными операторами об увеличении доступной величины импорта до 2300 МВТ", - отметил глава компании.

По его словам, это решение "позволит нам гарантировать то, что от европейских коллег мы сможем получить в любой момент необходимую помощь".

В то же время, глава диспетчера энергосистемы добавил, что Украина не сможет полностью использовать этот ресурс из-за сетевых ограничений, вызванных российскими обстрелами. Проще говоря, в западных областях не нужно столько импорта, а возможности по передаче его на остальные территории Украины ограничены.

Говоря о последнем массированном ударе по украинской энергетике, Виталий Зайченко отметил, что ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных объектов, и прогнозирует уменьшение объема ограничений для потребителей.

"В ближайшее время, по нашему мнению, ситуация должна улучшиться", - отметил глава "Укрэнерго", добавив, впрочем, что это станет возможным при отсутствии новых обстрелов энергообъектов.

Атака на украинскую энергетику

Как сообщал УНИАН, РФ осенью Россия увеличила атаки на украинскую энергосистему. 10 ноября враг в очередной раз ударил по энергообъектам, что привело к их повреждению в нескольких областях.

11 ноября стало известно о новой вражеской атаке на энергетические объекты. По данным Минэнерго, была атакована энергетика Харьковской, Одесской и Донецкой областей.

Из-за российских атак Ровенская и Хмельницкая АЭС были вынуждены временно снизить производство электроэнергии.

