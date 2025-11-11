Пекин фактически скопировал инструментарий, который активно использует против него сам Вашингтон.

Китай планирует увеличить экспорт редкоземельных элементов и других ограниченных материалов в США, разработав систему, которая будет исключать компании, связанные с американскими военными.

В то же время получение разрешений на экспорт для других фирм будет ускорено, сообщают источники The Wall Street Journal.

Система "подтвержденного конечного пользователя", или VEU (validated end-user), позволит китайскому лидеру Си Цзиньпину выполнить обещание президенту Трампу способствовать экспорту таких материалов - и одновременно быть уверенным, что они не попадут к военным поставщикам США, что является основной проблемой для Китая.

Видео дня

Если система будет четко внедрена, она может усложнить импорт определенных китайских материалов для автомобильных и аэрокосмических компаний, которые имеют как гражданских, так и оборонных клиентов. План Пекина, впрочем, еще не утвержден и все еще может претерпеть коррективы.

Редкоземельные магниты и другие ограниченные материалы широко используются в гражданских товарах, таких как электромобили и пассажирские самолеты, но также нужны в истребителях, подводных лодках и ударных беспилотниках.

Китай применяет против Америки ее же оружие

Механизм VEU, который рассматривает Пекин, смоделирован по образцу законов и процедур США так же, как и значительная часть архитектуры экспортного контроля Поднебесной в целом.

По американской версии системы VEU, которая действует с 2007 года, некоторые китайские компании имеют право покупать товары, подпадающие под контроль, по общим квотам - вместо того, чтобы получать отдельные лицензии для каждой покупки.

Это упрощает импорт контролируемых товаров, таких как химикаты или оборудование для производства чипов, но требует от компаний мириться с инспекциями правительства США на своих объектах, среди других шагов, для проверки соблюдения программы.

С апреля Пекин использует ограничения на экспорт мощных редкоземельных магнитов, чтобы получить уступки от США в торговой войне. После заключения перемирия 30 октября между Трампом и Си Цзиньпином, в результате которого обе стороны пошли на уступки, Китай публично обязался выдавать общие лицензии для облегчения потока контролируемых материалов.

Хотя Трамп заявил, что выдача общих лицензий Китаем фактически обозначит конец ограничений на экспорт критически важных материалов, Пекин, похоже, планирует эти ограничения частично сохранить.

При этом Пекин не уточнил, какие компании будут иметь право на получение общих лицензий или какие именно преимущества будут предоставлять такие лицензии.

Вызовы для новой стратегии Китая

Если план Китая будет введен, то остается непонятным, как долго продлится действие VEU-лицензий. Согласно системе США, китайские компании, которые имеют разрешение на получение закупок по VEU, иногда теряют это разрешение, что вызывает беспокойство в Пекине.

Эта неопределенность в сроках будет побуждать компании по всему миру продолжать искать альтернативные источники контролируемой продукции, даже если они могут воспользоваться преимуществами соглашения VEU с Китаем.

В последние месяцы компании в США и Европе жаловались на ограниченный доступ к редкоземельным магнитам. Хотя Китай периодически соглашался ослаблять ограничения на эти элементы, экспорт китайских редкоземельных магнитов в США в сентябре сократился на 29% по сравнению с предыдущим месяцем, что свидетельствует о том, что ограничения продолжали влиять на компании в течение недель, предшествовавших перемирию.

Борьба за критические ископаемые в мире - главные новости

Чтобы преодолеть монополию Пекина на редкоземельные металлы, Трамп подписал двустороннее соглашение с Австралией по критическим ископаемым. По договору, обе страны обязались инвестировать по миллиарду долларов в разработку месторождений на австралийском континенте в течение следующих полугода.

Параллельно с этим США могут получить доступ к одному из богатейших мировых месторождений ценного металла тантала в Африке. Тантал не является редкоземельным металлом де-юре, но имеет схожие свойства и является важным компонентом в высокотехнологичных отраслях, включая электронику, аэрокосмическую промышленность и оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: