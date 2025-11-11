Slavia уже несколько раз подавала заявки на участие в конкурсе.

Украинская певица и экс-супруга Дзидзьо - Slavia - эмоционально высказалась о Нацотборе на "Евровидение".

Не секрет, что артистка несколько раз пыталась попасть на конкурс. Однако ее композиции не проходили в лонглист финалистов. Поэтому Slavia, которая и в этом году подала заявку на участие, сомневается в честности выбора жюри.

"Я уже много раз не проходила на Нацотбор. Даже мои песни-миллионники "Сила рода" или "Я тебе не мамка" на Нацотбор не брали. Тем не менее, они суперпопулярные, миллионы просмотров, поэтому это ничего не значит. Если честно, я вообще не очень верю, что может пройти какой-то обычный человек. Думаю, что кум, брат, сват подтягивают своих. Мне так кажется", - отметила певица в интервью для kp.ua.

Она также добавила, что все же надеется, что сможет наконец соревноваться за право представлять Украину на международной арене.

"Все равно какая-то вера, надежда всегда есть. Надо двигаться к своей мечте. Поэтому делаю свое дело и не переживаю, пройду или не пройду. В любом случае это ни на что не повлияет. Я, конечно, была бы рада пройти, но я умею проигрывать", - отметила Slavia.

К слову, "Евровидение-2026" состоится в Австрии, а именно в Вене. Пока неизвестно, кто будет выступать на Национальном отборе, но ранее организаторы отмечали, что получили рекордное количество заявок от артистов.

