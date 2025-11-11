Лысак также отметил, что принятое решение не приобрело окончательного статуса.

В связи с принятым решением Высокого суда Англии и Уэльса в деле по иску ПриватБанка, сторона бизнесмена Игоря Коломойского сделала заявление.

"Обнародованное сегодня решение Высокого суда Англии и Уэльса не является окончательным и не ставит точку в многолетнем судебном процессе. Игорь Коломойский намерен воспользоваться своим законным правом и обжаловать его в установленном порядке в соответствии с правилами английского гражданского процесса", - сказал адвокат бизнесмена Александр Лысак.

Он обратил внимание, что, согласно нормам английского права, сторона, которая не согласна с решением суда, имеет право подать апелляцию непосредственно в Апелляционный суд Англии и Уэльса, даже если Высокий суд отказал в предоставлении разрешения на апелляцию:

"В данном случае соответствующее ходатайство было заявлено сразу после провозглашения решения, однако суд первой инстанции его отклонил. Это не ограничивает права ответчиков обратиться непосредственно в апелляционную инстанцию".

По словам адвоката, сейчас сторона Игоря Коломойского готовит апелляционную жалобу, которая будет подана в определенный законом срок.

"Судебный процесс продолжается, а окончательный результат будет установлен только после рассмотрения всех аргументов в суде апелляционной инстанции. Дела такого масштаба и сложности обычно предусматривают несколько уровней судебного контроля. Именно такая процедура обеспечивает соблюдение принципов справедливого рассмотрения, которые являются основой английской системы правосудия", - подчеркнул адвокат.

Лысак также отметил, что принятое решение не приобрело окончательного статуса, и стороны продолжают реализовывать свои процессуальные права в рамках предусмотренной процедуры.