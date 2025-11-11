Постепенно погода в Днепре улучшится.

В Днепре на вторник, 11 ноября, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, ожидается и по территории Днепропетровской области.

"11 ноября днем повсеместно в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается значительный дождь", - говорится в прогнозе.

Ожидается, что количество осадков будет 15-49 мм. Из-за непогоды введен уровень опасности I (желтый).

Сегодня на Днепропетровщине будет облачно. Днем ожидается значительный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура по области будет +11°...+16°, а в самом Днепре термометры покажут +12°...+14°.

Всего в начале недели, 11-12 ноября, прохождение циклона с юго-запада с активными атмосферными фронтами обусловит на Днепропетровщине дожди.

13 ноября осадки ослабнут - ожидается местами небольшой дождь.

Несмотря на дождливое начало, неделя обещает быть теплой и с комфортной осенней погодой, поэтому 14-16 ноября область будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления, существенных осадков уже не предвидится.

В ночные и утренние часы будут наблюдаться туманы. Температурный режим существенных изменений не претерпит: ночью +4°...+9°, днем +8°...+13°.

