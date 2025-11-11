Германия становится новым центром подводного сдерживания НАТО - ее "Посейдоны" помогут контролировать Балтику и Северную Атлантику.

НАТО усиливает свои возможности борьбы с подводными лодками. На прошлой неделе Германия получила свой первый морской патрульный самолет P-8A Poseidon - современную разработку Boeing, созданную для ВМС США. Это первый из восьми самолетов, заказанных Берлином, остальные должны прибыть до 2029 года, пишет Business Insider.

P-8A Poseidon - это высокотехнологичная машина, способная не только отслеживать, но и уничтожать подводные лодки. Она вооружена торпедами, глубинными бомбами, а в будущем - и противокорабельными ракетами.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал приобретение "серьезным обновлением для ВМС", подчеркнув, что самолет имеет усовершенствованные сенсоры, проще обслуживание (поскольку базируется на планере Boeing 737) и укрепит взаимодействие с партнерами НАТО.

"Они подходят для разведки в открытом море, но особенно для охоты на подводные лодки", - заявили в министерстве обороны.

С появлением P-8A Германия присоединилась к странам, которые уже эксплуатируют "Посейдоны": США, Великобритании и Норвегии. Канада также приобрела эти самолеты. Немецкие экипажи смогут действовать с баз союзников, например из шотландского Лоссимута, участвуя в миссиях по сдерживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, Балтийском и Северном морях.

Адмирал Стюарт Манш, командующий ВМС США в Европе и Африке, подчеркнул, что появление "Посейдонов" является ключевым элементом стратегии НАТО.

"С приобретением новых кораблей, самолетов и оборудования технологии среди союзников все больше совершенствовались", - сказал он.

Активность подводных лодок РФ

Повышенная активность российских подводных лодок - особенно кораблей класса "Ясень", которые чрезвычайно тихие и трудно отслеживаемые - стала главным стимулом для таких шагов. Одна из этих подводных лодок в прошлом году появилась возле Кубы во время учений, вызвав беспокойство НАТО.

После начала войны в Украине альянс также зафиксировал рост угроз подводной инфраструктуре Европы - газопроводам и кабелям передачи данных. Это подтолкнуло союзников к активному развитию систем мониторинга, разведки и беспилотных технологий для выявления потенциальной злонамеренной активности под водой.

