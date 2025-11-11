В "Укрэнерго" напомнили, что количество одновременно отключенных потребителей может измениться.

В трех областях Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме - в Харьковской, Сумской и Полтавской областях введены аварийные отключения электроэнергии", - отметили в компании.

Диспетчеры энергосистемы напомнили, что во время применения аварийных отключений графики почасовых отключений не действуют.

"После отмены аварийных обесточиваний все потребители вернутся к графикам почасовых отключений", - заверили в компании.

В компании также напомнили, что время и объем применения ограничений, то есть количество единовременно отключенных потребителей, может измениться, и посоветовали следить за актуальной информацией на сайтах соответствующих облэнерго.

Атаки РФ на энергетику Украины - важные новости

Россия осенью усилила атаки на украинскую энергосистему. В частности, 10 ноября враг в очередной раз ударил по энергообъектам, повредив их в нескольких областях.

Из-за российских атак на подстанции снизилось производство электроэнергии на двух атомных станциях - Ровенской и Хмельницкой. При этом худшая ситуация со светом по состоянию на 10 ноября наблюдалась на Полтавщине и Харьковщине. Ведь туда сложно передавать необходимый объем электроэнергии из-за последствий вражеских атак по энергоинфраструктуре.

В "Укрэнерго" ожидают уменьшения объема отключений электроэнергии в Украине в ближайшее время. Необходимым условием для этого является отсутствие новых атак на объекты энергетики.

