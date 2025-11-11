При этом, как отметили аналитики, ВСУ одновременно проводят контрнаступление в Покровске и на его западных окраинах.

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда остается сложной, поскольку ВСУ борются за удержание флангов так называемого "кармана", а оккупанты продолжают наступать в этом районе.

Об этом говорится в свежем обзоре аналитиков Института по изучению войны (ISW). В обзоре говорится, что украинские военные освободили Родинское к северу от Покровска, пытаясь удержать фланг "кармана".

При этом, как отметили аналитики, ВСУ одновременно проводят контрнаступление в Покровске и на его западных окраинах, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение россиян на южном фланге "кармана".

"Продвижение оккупантов на севере и западе Покровска в последние дни замедлилось из-за постоянных контрнаступательных действий украинских войск", - подчеркивается в отчете.

Но россияне продолжают продвижение на востоке и юге Покровска, что, по мнению аналитиков ISW, может говорить о том, что они будут пытаться попытаться создать "подкишенный", чтобы поддержать усилия по окружению украинских военных в городе и заставить их отступить из более широкого "кармана".

"Российские силы, похоже, работают одновременно над завершением окружения всего "кармана" и его уменьшением. Перспективы и сроки этих усилий остаются неясными", - считают аналитики.

Ситуация в Покровске

На днях командир 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша Сергей Третьяк отмечал, что ситуация в Покровске сложная, враг разрушает город, забрасывая его управляемыми авиабомбами. Третьяк рассказал, что за сутки может быть до 70 ударов КАБами.

Ранее издание DW писало, что битва за Покровск близится к завершению. В материале отмечалось, что россияне его захватят и это будет иметь решающее значение для контроля над Донецкой областью.

