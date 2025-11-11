Из-за отсутствия электропитания временно не работает пункт пропуска "Дяковцы" в Черновицкой области.

В пункте пропуска "Дяковцы", расположенном на украинско-румынской границе, временно не осуществляется оформление транспортных средств и пешеходов из-за отсутствия электропитания. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В результате массированных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, в международном автомобильном пункте пропуска "Дяковцы" пока отсутствует промышленное электропитание", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим оформление транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях не осуществляется. Принимаются меры по восстановлению электроснабжения.

В ГПСУ просят учитывать эту информацию при пересечении границы с Румынией и воспользоваться пунктами пропуска "Красноильск" и "Порубное".

Ситуация с отключением света в Украине из-за вражеских обстрелов

В ночь на 8 ноября Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В "Центрэнерго" заявили, что в результате самого массированного с начала войны удара России по теплоэлектростанциям (ТЭС) произошла полная остановка генерации.

Сейчас в Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

