Стало известно, что компания HBO разрабатывает сериал "V значит Вендетта".

Как пишет издание Variety, сценаристом новой ленты будет Пит Джексон, а Джеймс Ганн и Питер Сафран будут исполнительными продюсерами. Производством будет заниматься Warner Bros.Тelevision.

Когда планируется премьера и кто из актеров сыграет в сериале - пока неизвестно.

Что известно о "V значит Вендетта"

Британско-американско-немецкий антиутопический политический триллер вышел впервые в 2005 году. Режиссером ленты был Джеймс Мактига, который и экранизировал одноименный комикс Алана Мура.

По сюжету, история разворачивается в Великобритании в антиутопическом будущем, в котором страной руководит фашистская партия Norsefire. Анархист по имени V, который известен своей характерной маской, хочет свергнуть правительство с помощью молодой женщины, которую спасает однажды ночью на улице.

Главные роли сыграли Хьюго Уивинг и Натали Портман. Тогда лента получила положительные отзывы критиков, а еще попала в список 250 лучших фильмов по версии IMDb.

