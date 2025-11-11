Трамп: США больше не тратят деньги на Украину, а зарабатывают через НАТО

Американский лидер убежден, что сможет завершить войну в Украине, как и ряд конфликтов, которые ему уже удалось урегулировать.

США "больше не тратят средства" на финансирование Украины, а наоборот начали получать средства за счет продажи оружия НАТО.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме, передает "Европейская правда".

Комментируя войну в Украине, американский лидер в очередной раз выразил уверенность, что "разберется" с этим конфликтом. При этом он напомнил, что уже завершил "восемь войн".

"Посмотрите на ущерб, который Россия и Украина причинили нам как стране. Мы потратили $350 млрд. Мы больше не тратим деньги. Теперь они платят нам через НАТО", - сказал Трамп.

Помощь США для Украины - что известно о программе PURL

Трамп не уточнял, о чем именно идет речь, однако можно допустить, что речь идет о программе PURL - Prioritized Ukraine Requirements List (Приоритетный перечень потребностей Украины). Это совместная программа США и НАТО, созданная для систематизации и координации военной помощи Украине.

PURL определяет, в каких видах вооружения, техники, боеприпасов и материально-технических ресурсов Украина нуждается в первую очередь для ведения боевых действий и усиления обороноспособности. На основе этого списка союзники согласовывают поставки, распределяют между собой номенклатуру помощи и планируют производство.

