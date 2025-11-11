Аналитики предупреждают о риске повторения сценариев Бахмута и Авдеевки.

Украинские военные и волонтеры бьют тревогу из-за обострения боев в Покровске и соседнем Мирнограде. Продвижение российских подразделений в города грозит превратить их в плацдарм для нового наступления, а дефицит человеческих ресурсов и высокий уровень СЗЧ затрудняют оборону, пишет Financial Times.

Плотность войск критическая

Бывший заместитель министра обороны Виталий Дейнега, основатель фонда "Вернись живым", 4 ноября написал в Facebook, что "несмотря на официальную браваду, ситуация более чем сложная и неконтролируемая" и призвал "выйти из этих городов, пока это возможно".

Подобные сигналы поступают от бойцов и аналитиков, которые указывают на критически низкую плотность украинских сил вдоль длинной линии фронта.

Видео дня

В окопах и подвалах многоэтажек, куда продвинулись российские пехотные группы, украинские подразделения сталкиваются с постоянными ударами беспилотников и проблемами с пополнением боеприпасов и персонала. Бойцы говорят, что для освобождения или надежной обороны города нужны значительно большие силы и возможности - в том числе дополнительные баллистические ракеты, которых пока не хватает. Один из военнослужащих заявил:

"Всего этого можно было бы избежать, если бы у нас было больше людей и сотни, если не тысячи, баллистических ракет..."

Аналитическая группа DeepState предупредила, что Мирноград "находится под угрозой оперативного окружения". Ведь продвижение врага позволяет ему развернуть специализированные ударные группы беспилотников, которые ослабляют украинские коридоры снабжения и эвакуации.

Человеческий ресурс - вызовы и проблемы

Киев признает проблемы с человеческими ресурсами: средний расчет - всего четыре-семь пехотинцев на километр фронта, а проблема дезертирства обострилась - в октябре прокуратура фиксировала почти 20 тысяч дел о самовольном отпуске и дезертирстве, самый высокий показатель за год. Часть новобранцев убегает еще до прибытия в подразделения, другие - переходят между подразделениями в поисках лучших условий службы.

"В результате сухопутные войска не расширяются, а на самом деле сокращаются численно", - сказал Конрад Музыка, директор Rochan Consulting, польской группы, которая следит за конфликтом. "Плотность украинских сил уже настолько низкая, что есть участки фронта, которые фактически охраняются только беспилотниками".

Специальные подразделения Сухопутных войск, службы безопасности и военной разведки были отправлены в Покровск в конце октября. Но украинский офицер, дислоцированный вблизи Покровска, сообщил FT, что эти подразделения, вероятно, были развернуты слишком поздно, чтобы существенно изменить ситуацию.

"Украина неохотно решает проблему с человеческими ресурсами, привлекая больше мужчин. Вместо этого она стремилась увеличить количество добровольцев и больше полагаться на элитные подразделения беспилотников", - отмечает FT.

В то же время руководство пытается успокоить общество: главнокомандующий Александр Сырский заявил на телевидении, что ситуация "в целом под контролем", а интенсивность атак в городе уменьшилась. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в город продвинулось 314 российских солдат (ранее он называл около 200).

Министр обороны Денис Шмыгаль анонсировал запуск новых краткосрочных контрактов для военнослужащих "от одного до пяти лет" и программу поощрений для молодых добровольцев. Эти меры должны заработать в начале следующего года, однако их эффект пока ограничен.

Покровск любой ценой

Аналитики предупреждают, если Киев будет настаивать на удержании Покровска любой ценой без соответствующего усиления, это может привести к хаотичному и кровавому отступлению, похожему на поражения в других опорных пунктах.

Конрад Музыка из Rochan Consulting говорит:

"Я обеспокоен тем, что, если битва за Покровск не будет должным образом организована, она может повлиять на восприятие вооруженных сил. Если люди увидят новые Бахмут, Авдеевку или Угледар, у них не будет стимула присоединяться, потому что они боятся оказаться в такой же ситуации".

Сейчас украинские командиры вынуждены делать сложные выборы: удерживать города при ограниченных силах или отступать, чтобы сохранить живую силу и сосредоточить оборону на критических участках фронта. От этого выбора зависит не только местная тактическая ситуация, но и более широкая стратегическая устойчивость украинских сил на востоке.

Покровск: последние новости

Как сообщал УНИАН, россияне собрали огромное количество войск, чтобы создать преимущество и прорвать украинскую линию обороны в Покровске. Главком ВСУ Александр Сырский отметил, что Киев "крепко держится за логистически важный город".

Сырский опроверг утверждение российских пропагандистов о том, что Покровск пал, а украинские войска оказались в окружении. По словам Сырского, цель России - окружить Покровск и соседние города, чтобы оттуда выехали местные жители, перекрыть украинским военным линии снабжения, чтобы после этого осуществить "последний маневр" для захвата всей Донетчины.

Зато прогнозы и анализы некоторых экспертов неутешительны. Например, полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что город Покровск, что в Донецкой области упал, он на 90-95% находится под контролем России.

Вас также могут заинтересовать новости: