По словам иранских чиновников, Тегеран пытается "предотвратить враждебную траекторию" между странами.

Иран напрямую контактирует с новым руководством Сирии после падения режима Башара Асада, пытаясь "предотвратить враждебную траекторию" между странами. Об этом в комментарии Reuters заявили несколько высокопоставленных иранских чиновников.

Они говорят, что Тегеран ищет дипломатические пути для установления контакта с людьми, которых один из чиновников назвал "теми в новых правящих группах Сирии, чьи взгляды ближе к иранским".

"Главное беспокойство для Ирана заключается в том, оттолкнет ли преемник Асада Сирию от орбиты Тегерана. Этого сценария Иран стремится избежать", - сказал другой чиновник.

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Еще один собеседник издания отметил, что клерикальные правители Ирана, столкнувшись с потерей важного союзника в Дамаске и возвращением Дональда Трампа в Белый дом в январе, готовы сотрудничать с новыми лидерами Сирии:

"Это взаимодействие является ключевым для стабилизации связей и избежания дальнейшей региональной напряженности".

Отмечается, что Тегеран установил контакты с двумя группами внутри нового руководства Сирии, и уровень взаимодействия будет оценен в ближайшие дни после встречи в Высшем совете национальной безопасности Ирана - высшем органе безопасности. При этом в Иране опасался, что Трамп использует устранение Асада как рычаг для усиления экономического и политического давления, "чтобы заставить пойти на уступки или дестабилизировать Исламскую Республику".

Падение режима Асада - последние новости

В Кремле подтвердили, что сирийский правитель Башар Асад получил убежище в РФ. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение о предоставлении убежища Асаду в РФ принял лично правитель России Владимир Путин.

Ранее командование сирийской армии сообщило офицерам, что режим Асада пал. Его правление длилось более 20 лет. Позже стало известно, что диктатор переправился в РФ.

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