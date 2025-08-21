Певец поделился, почему эта награда для него такая особенная.

Накануне Дня Независимости лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук получил награду "Национальная легенда Украины" от президента Украины Владимира Зеленского.

После церемонии награждения артист написал трогательное сообщение в своем блоге в Instagram. Вакарчук поделился с поклонниками мыслями и рассказал, почему эта награда для него такая особенная.

"Скажу откровенно, я не очень привык к государственным наградам или отличиям, и считаю, что больше всего их заслуживают наши защитники и защитницы, которые каждый день защищают Украину на фронте. Но сегодняшняя награда - это признание не только моей заслуги", - заявил музыкант.

По словам Святослава, эта награда - не только его личное достижение, но и всей команды. Также исполнитель поблагодарил своих поклонников, которые на протяжении многих лет поддерживают творчество "Океана Эльзы".

"Это признание таланта, усилий и труда моих коллег-музыкантов, с которыми я прошел бок о бок много лет. Это признание кропотливой работы нашей команды, которая помогает творить" - эмоционально высказался Вакарчук.

Эта речь тронула многих поклонников и коллег артиста. Что интересно на сообщение отреагировала российская певица Алла Пугачева, отметив, что Вакарчук действительно заслуживает подобных наград: "Заслужил! Браво!".

Стоит отметить, что в свои 50 лет Святослав стал самым молодым музыкантом, который получил президентскую награду "Национальная легенда Украины". До него лауреатами становились София Ротару, Юрий Рыбчинский, Тарас Петриненко, Игорь Поклад, Нина Матвиенко и Василий Зинкевич (отмечен в этом году).

К слову, недавно Святослав Вакарчук презентовал трогательный трек "Привет, я дома" с военным из "Азова".

