Накануне Дня Независимости лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук получил награду "Национальная легенда Украины" от президента Украины Владимира Зеленского.
После церемонии награждения артист написал трогательное сообщение в своем блоге в Instagram. Вакарчук поделился с поклонниками мыслями и рассказал, почему эта награда для него такая особенная.
"Скажу откровенно, я не очень привык к государственным наградам или отличиям, и считаю, что больше всего их заслуживают наши защитники и защитницы, которые каждый день защищают Украину на фронте. Но сегодняшняя награда - это признание не только моей заслуги", - заявил музыкант.
По словам Святослава, эта награда - не только его личное достижение, но и всей команды. Также исполнитель поблагодарил своих поклонников, которые на протяжении многих лет поддерживают творчество "Океана Эльзы".
"Это признание таланта, усилий и труда моих коллег-музыкантов, с которыми я прошел бок о бок много лет. Это признание кропотливой работы нашей команды, которая помогает творить" - эмоционально высказался Вакарчук.
Эта речь тронула многих поклонников и коллег артиста. Что интересно на сообщение отреагировала российская певица Алла Пугачева, отметив, что Вакарчук действительно заслуживает подобных наград: "Заслужил! Браво!".
Стоит отметить, что в свои 50 лет Святослав стал самым молодым музыкантом, который получил президентскую награду "Национальная легенда Украины". До него лауреатами становились София Ротару, Юрий Рыбчинский, Тарас Петриненко, Игорь Поклад, Нина Матвиенко и Василий Зинкевич (отмечен в этом году).
