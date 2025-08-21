22 августа во многих областях ожидается непростая погода.

В пятницу, 22 августа, активный циклон со Средиземного моря испортит погоду во многих областях Украины. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, циклон обусловит дожди, грозы, местами даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра в западных, северных и большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами).

В то же время на востоке и юге удержится сухая погода. Только в Одесской области вероятны локальные грозовые дожди.

Видео дня

"Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый, осторожно!" - предупредила Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня 22-го августа окажется крайне контрастной:

на западе прохладно, +17...+21 градус;

на севере +21...+24 градуса;

на востоке +30...+34 градуса;

на юге +29...+32 градуса;

в центральной части +29...+32, в Винницкой области около +25 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, завтра также ожидается дождь, гроза и снижение температуры воздуха до +22 градусов.

В Украину идет похолодание - что известно

До завершения недели в Украине прогнозируется переменчивая погода с грозами, дождями и резкими изменениями температуры. В южных, восточных и части центральных областей сохранится сильная жара до +34°...+38°. Однако уже вскоре ожидается резкое снижение температуры: сначала похолодает на западе страны, затем на севере, а к концу недели прохлада охватит всю территорию нашей страны. Дневная температура составит около +21°...+26°, а ночью местами будет опускаться до +8°...+13°.

Вас также могут заинтересовать новости: