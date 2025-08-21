Большой процент сбития вражеских дронов - на счету мобильных огневых групп.

Во время отражения атаки, которую российская оккупационная армия осуществила на Украину 21 августа, Силы обороны Украины применили все имеющиеся виды вооружения - от авиации до дронов-перехватчиков.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.По его словам, сегодняшняя атака по Украине стала одним из так называемых антирекордов - противник волнами запустил огромное количество воздушного нападения - 614, среди которых и аэробаллистические ракеты "Кинжал", баллистические "Искандеры", крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

"Вся Украина была в воздушной тревоге, и запад сегодня отбивался довольно таки мощно. Работали все средства, которые нам сегодня доступны", - подчеркнул Игнат.

В разных регионах страны работала авиация, пояснил он, самолеты и вертолеты, также дроны-перехватчики, средства РЭБ, мобильные огневые группы. По словам Игната, на счету мобильных групп - большой процент сбития вражеских дронов, которых россияне запустили очень большое количество. Это и "шахэды", и дроны-имитаторы.

"Мы их называем "имитаторами", но они тоже представляют большую опасность. Они тоже несут боевой заряд, и камеры на них устанавливают, и взрывчатку и тому подобное. Поэтому мы предупреждаем, что это опасные дроны, хотя они и имитируют ударные БПЛА типа "Шахед", - подчеркнул военный.

По его словам, противник атаковал "волнами", в частности была атака с севера - именно поэтому тревога в это время была объявлена на Киевщине - Силы обороны сейчас отрабатывают воздух, чтобы уничтожить беспилотники, которые залетели утром.

По Украине, отметил Игнат, был нанесен удар ракетами типа "Калибр" со стороны Черного моря, ракетами стратегической авиации Х-101, четырьмя гиперзвуковыми (аэробаллистическими) ракетами "Кинжал". Была еще одна ракета неустановленного типа, которая атаковала Украину с территории оккупированного Крыма в направлении севера. Как пояснил военный, по обломкам будет установлен тип этого вооружения.

"Сегодня воздушная оборона отработала довольно неплохо", - сказал начальник управления коммуникаций.

Игнат также рассказал, что очень большая активность разведывательных дронов РФ, которые всегда присутствуют в воздухе - на севере их присутствие часто увеличивается в разы, когда идут активные боевые действия на Сумщине и Харьковщине. Тогда нужно определенное время, чтобы по ним отработали украинские военные. Как пояснил представитель Воздушных сил ВСУ, когда работает авиация, мобильные группы действовать не могут одновременно с самолетами или вертолетами.

"Поэтому привлекаются дроны-перехватчики, в том числе, чтобы снизить количество российских беспилотников... Десятки тысяч их уже уничтожено с начала полномасштабного вторжения. Они действуют в разных регионах Украины - от юга до севера по линии боевого соприкосновения", - пояснил Игнат.

Массированная атака на Украину

Как писал УНИАН, в ночь на 21 августа РФ атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Среди них - 574 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов, которые враг запустил из России - Курска, Брянска, Миллерова, Орла, Шаталова, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского (Крым).

Также были запущены аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской области РФ и 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, 19 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области, 14 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. По предварительным данным, обезврежено 577 цели, в том числе 546 дронов, один "Кинжал", 18 ракет "Х-101" и более 10 "Калибров".

