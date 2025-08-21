Рентабельность выращивания животного может достигать 100%.

В Украине мясо нутрий продается по цене до 500 гривень за килограмм, что сопоставимо с ценой килограмма оленины или полтора - телятины. Об этом пишет Kurkul.

Отмечается, что мясо нутрий не имеет выразительного вкуса и напоминает баранину или свинину и считается диетическим.

В 1980 годах на Украину приходилась почти половина нутриеводства Советского Союза, а его рентабельность составляла 100%. При этом СССР обеспечивал 40% мирового производства меха нутрий. С тех пор это направление постепенно сошло в Украине на нет, уступив более привычным отраслям пищевой и меховой промышленности.

Вместе с тем иностранная пресса часто называет нутриевое мясо именно "мясом для бедных". Так, во время Второй мировой войны в тот же СССР нутрий завозили для поддержания продовольственных нужд. В США, в частности в Луизиане, нутрию вылавливали и потребляли на мясо в течение десятилетий.

Нутриеводство в Украине на данный момент нишевая отрасль с большим неиспользованным потенциалом. Животные очень адаптивные, плодовитые, имеют хороший иммунитет и быстро вырастают до убойного веса. Они потребляют преимущественно растительные корма и недорогие в содержании.

