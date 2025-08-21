Запустить нововведение планируют до января следующего года.

Государственная ипотечная программа "еОселя" из-за демографических проблем расширяет возможности многодетным семьям. С каждым ребенком ставка по кредиту на жилье будет уменьшаться, а от трех детей и более семьи смогут получить бесплатную ипотеку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-брифинга сообщил председатель правления "Укрфинжитло" Евгений Мецгер.

"Мы понимаем, что в стране большая демографическая проблема, и она ухудшается, поэтому мы хотим сделать ипотеку для молодых семей с детьми. Нельзя утверждать, что это будет мотивировать рожать детей, но мы хотим создать для семей, которые мотивированы рожать в Украине, особые условия для покупки квартир", - сказал председатель правления "Укрфинжитло".

По его словам, новый формат будет предусматривать постепенное снижение ставки - базовый процент будет уменьшаться с каждым ребенком.

"Мы хотим дать такой месседж людям: покупать квартиры, быть уверенными в будущем, рожать детей и помогать стране. Поэтому мы планируем запустить этот лизинговый продукт для молодых семей с меньшим первым взносом, меньшими ставками где-то в декабре этого года - январе следующего", - сообщил Мецгер.

Он отметил, что ставку по ипотеке еще будет утверждать Кабинет министров, но, например, если ставка 9%, то для семей с одним ребенком она будет 6%, с двумя - 3%, а для многодетных семей (три ребенка и более) она составит 0%.

"Например, у вашей семьи сейчас один ребенок. Вы купили квартиру, чувствуете уверенность, еще хотите рожать детей - пожалуйста, ставка будет уменьшаться. Если ребенок стал уже самостоятельным в возрасте 18+, то тогда, возможно, ставку мы будем корректировать", - сказал он.

13 августа стало известно, что правительство приняло решение, по которому государство будет компенсировать внутренне перемещенным лицам 70% первого взноса, а также 70% выплат по кредиту в первый год ипотеки по программе "еОселя". По словам премьер-министра Юлии Свириденко, дополнительно выделяется 40 тыс. грн на оплату всех сборов, связанных с оформлением ипотеки.

Начальница управления по работе с партнерами "Глобус Банка" Екатерина Лычана сообщила, что одно из условий предоставления кредита по программе "еОселя" - платежеспособность заемщика, а также насущная потребность в собственном жилье.

Ранее сообщалось, что активнее всего ипотеку по этой программе берут жители Киевской области. Столица занимала второе место, а замыкала тройку лидеров Львовщина. Средняя сумма займа по всей Украине составляла 1,6 млн гривен, а средняя стоимость недвижимости - 2,3 млн гривен.

