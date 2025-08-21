США перехватили российский самолет-разведчик возле Аляски

NORAD подняло истребители для сопровождения самолета, приблизившегося к американскому побережью

Военные Соединенных Штатов зафиксировали и перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски (ADIZ).

Как сообщило командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), самолет оставался в международном воздушном пространстве и не нарушал суверенных границ США или Канады.

Для его идентификации и сопровождения NORAD подняло два истребителя F-16 и самолет-заправщик KC-135.

Зона ADIZ простирается на 150 миль (241 км) от побережья США. Все самолеты, входящие в эту зону, обязаны идентифицироваться.

Территориальное воздушное пространство США начинается всего в 22 км от берега.

В NORAD подчеркнули, что система обороны Северной Америки базируется на многоуровневой сети спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей. Она позволяет быстро выявлять и отслеживать потенциальные угрозы и при необходимости оперативно реагировать.

Похожие инциденты

Как сообщал УНИАН, ранее американский истребитель F-16 перехватил легкий гражданский самолет, который нарушил временные ограничения воздушного пространства над гольф-клубом президента США Дональда Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Сообщается, что военный самолет выполнил так называемый маневр "удар в лоб" (headbutt maneuver), чтобы привлечь внимание пилота гражданского судна, после чего нарушитель был безопасно выведен за пределы ограниченной зоны.

